‘सिर्फ 60 सेकंड और सब खत्म!’: खामेनेई के ‘डेथ वारंट’ की पूरी इनसाइड स्टोरी

1 मार्च 2026 (शनिवार सुबह) को ईरान के टॉप अधिकारियों की एक मीटिंग तेहरान के लीडरशिप कंपाउंड में हो रही थी। सीआईए ने लोकेशन और टाइमिंग की पुष्टि की। मोसाद के ग्राउंड एजेंट्स की ह्यूमन इंटेलिजेंस को अमेरिकी इंटरसेप्टेड डेटा के साथ मर्ज किया गया। फिर एक साथ कई जगहों पर हमले हुए — मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स से खामेनेई का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। सैटेलाइट इमेजेस में तबाही साफ दिख रही है। पूर्व मोसाद अधिकारी ओडेड ऐलम ने कहा, 'सिर्फ 60 सेकंड। यही लगा ऑपरेशन में, लेकिन यह सालों की तैयारी का नतीजा है… आधुनिक युद्ध अब टैंकों और एयरक्राफ्ट से नहीं, डेटा, एक्सेस, ट्रस्ट और टाइमिंग से तय होता है। एक मिनट पूरे क्षेत्र को बदल सकता है।'