Drone Strike: ओमान के पास ऑइल टैंकर पर ईरान का हमला, एक भारतीय की दर्दनाक मौत

Explosion : मध्य पूर्व में भड़की युद्ध की आग अब समंदर के रास्तों को भी अपनी चपेट में ले रही है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच, ओमान के तट के करीब एक बड़े तेल टैंकर पर हमला हुआ (Oman Oil Tanker Attack) है। इस खौफनाक हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई (Indian Sailor Death)। यह घटना अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले इस कॉमर्शियल ऑइल टैंकर का नाम 'एमकेडी व्योम' (MKD Vyom Drone Strike) है। जानकारी के मुताबिक, यह जहाज मस्कट गवर्नरेट (Port Sultan Qaboos ) के तट से लगभग 52 नॉटिकल मील की दूरी पर था, जब एक मानव रहित नाव (Drone Boat) ने इसे अपना निशाना बनाया। जिस वक्त यह हमला हुआ, टैंकर में करीब 59,463 मीट्रिक टन कच्चा माल लदा हुआ था। ड्रोन के टकराते ही जहाज के मुख्य इंजन रूम में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। इसी धमाके की चपेट में आने से एक भारतीय क्रू मेंबर की दर्दनाक मौत हो गई।