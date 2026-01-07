Dark Web Mystery: ऑनलाइन जहर बेच कर लोगों को मौत के घाट उतारने वाले शख्स को 14 साल की जेल

Cybercrime Investigation: इंटरनेट की काली दुनिया (Dark Web) का एक डरावना चेहरा सामने आया है। ब्रिटेन में एक ऐसे शख्स को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कमजोर और मानसिक रूप से परेशान लोगों को 'आत्महत्या की दवा (Miles Cross Jail Sentence 2026)' बेची। इस घिनौने व्यापार के कारण दो लोगों की जान चली गई। अदालत ने इसे एक "दुर्लभ और बेहद गंभीर" मामला करार देते हुए ऑनलाइन 'सुसाइड किट' बेचने के जुर्म में मोल्ड क्राउन कोर्ट ने उसे 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। उसने "हिडनपेन" (Hiddenpen) नाम से एक छद्म पहचान बनाकर सुसाइड फोरम (Online Suicide Forum Case UK) पर उन कमजोर लोगों को निशाना बनाया, जो मानसिक रूप से परेशान थे। उसने न केवल जहर का विज्ञापन किया, बल्कि क्यूआर कोड के जरिए भुगतान लेकर रॉयल मेल के माध्यम से मौत का सामान सीधे उनके घर तक पहुँचाया।