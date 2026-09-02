NAM Summit: किरेन रिजिजू ने कई देशों के नेताओं से की द्विपक्षीय बातचीत, सहयोग बढ़ाने पर जोर

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू । (Photo- ANI)
NAM Summit: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बेलग्रेड में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन मुलाकातों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी साझेदारी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।
रिजिजू ने सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद ए. एम. एलखेरैजी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे करीबी संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक बनाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।
रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने भारत-सऊदी अरब साझेदारी को और मजबूत करने तथा आपसी हित वाले क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया।
केंद्रीय मंत्री ने सर्बिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष एना ब्रनाबिक से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत और सर्बिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में संसदीय संवाद की भूमिका पर चर्चा हुई। रिजिजू ने X पर कहा कि एना ब्रनाबिक के साथ बैठक गर्मजोशी और सार्थक रही। दोनों नेताओं ने भारत-सर्बिया की मजबूत मित्रता और दोनों देशों के लोगों को करीब लाने में संसदीय आदान-प्रदान की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार साझा किए।
रिजिजू ने अंगोला के विदेश मंत्री टेटे एंटोनियो के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत और अंगोला के बीच साझेदारी को मजबूत करने तथा दोनों देशों के साझा हितों के लिए सहयोग का दायरा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने सर्बिया की आंतरिक और विदेश व्यापार मंत्री जगोडा लाजारेविक से भी मुलाकात की। बैठक में भारत और सर्बिया के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अधिक सहयोग और आपसी विकास के लिए नए रास्ते तलाशने पर भी विचार किया।
इससे पहले मंगलवार को किरेन रिजिजू ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच से बेलग्रेड में मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती और बढ़ती साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। रिजिजू ने X पर कहा कि राष्ट्रपति वुचिच के साथ उनकी बातचीत गर्मजोशी और सार्थक रही। उन्होंने आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित भारत-सर्बिया की मजबूत मित्रता और बढ़ती साझेदारी को दोहराया।
बेलग्रेड में NAM Summit के दौरान रिजिजू की इन द्विपक्षीय बैठकों में भारत के अलग-अलग देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश पर जोर रहा। भारत-सऊदी अरब संबंधों के साथ-साथ भारत-सर्बिया के राजनीतिक, संसदीय और आर्थिक रिश्ते तथा भारत-अंगोला साझेदारी भी बातचीत के प्रमुख विषय रहे।
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