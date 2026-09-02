NAM Summit: किरेन रिजिजू ने कई देशों के नेताओं से की द्विपक्षीय बातचीत, सहयोग बढ़ाने पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने सर्बिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष एना ब्रनाबिक से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत और सर्बिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में संसदीय संवाद की भूमिका पर चर्चा हुई। रिजिजू ने X पर कहा कि एना ब्रनाबिक के साथ बैठक गर्मजोशी और सार्थक रही। दोनों नेताओं ने भारत-सर्बिया की मजबूत मित्रता और दोनों देशों के लोगों को करीब लाने में संसदीय आदान-प्रदान की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार साझा किए।