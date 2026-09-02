रानी पद्मावत पर दिए स्वरा भास्कर के विवादित बयान पर भड़के पूर्व बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला

पूनावाला ने आगे कहा कि आज किसी पीड़िता का जीवन चुनना निस्संदेह बहादुरी है, लेकिन इसकी तुलना उन राजपूत महिलाओं के फैसले से करना जिन्होंने आक्रमणकारी के हाथों बंदी बनने से इनकार किया था। यह गलत बराबरी है। पूनावाला ने स्वरा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह जानबूझकर गलत नैरेटिव गढ़ती हैं। वह हमलावर पक्ष को हटाकर पीड़ितों को निशाने पर रख देती हैं। यह उनके और उनके लोगों द्वारा एक जानी-पहचानी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। वह हिंदू पक्ष को आलोचना का केंद्र बनाना चाहती हैं।