Dalit Christians Reservation: दलित ईसाइयों के आरक्षण पर केरल में बवाल, BJP के विरोध के पीछे छिपी बड़ी सियासी वजह क्या?

SC Status for Dalit Christians: केरल में दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए इस मांग पर विचार करने का भरोसा दिया, लेकिन बीजेपी ने इसे मौजूदा एससी आरक्षण व्यवस्था के लिए चुनौती बताया है। विवाद की जड़ केवल आरक्षण नहीं है। इसके साथ धर्मांतरण, जातिगत भेदभाव, संवैधानिक प्रावधान और बीजेपी की ईसाई मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति भी जुड़ी हुई है।