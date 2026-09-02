भारत ने SCO में पाकिस्तान को दिखाया आइना, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- पाकिस्तान की करतूतों को सामने लाना जरूरी

SCO Summit Bishkek: SCO में प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी के एकता के आह्वान पर शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हर मंच पर हर जगह पर पाकिस्तान की करतूतों को सामने लाना जरूरी है। ये हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है और देश के प्रधानमंत्री की खास जिम्मेदारी है जो उन्होंने वहां SCO समिट में किया है। चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है और आतंक उनकी पॉलिसी है। वे आतंकवादियों को पैसा, हथियार, ट्रेनिंग, सुविधा सब देते हैं। उनकी यही सोच रही है कि भारत में किस तरह से दहशत मचाएं। हमने हर बार इनकी हरकतों को उजागर किया है।