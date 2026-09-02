‘लाल किले के विस्फोट के लिए आपने फंडिंग की’, फर्जी NIA अफसरों ने दंपति को 7 दिन डिजिटल अरेस्ट रख 30 लाख ठगे

बताया जा रहा है कि मामला पिछले साल 23 नवंबर का है। द्वारका निवासी बुजुर्ग अपने एक रिश्तेदार की शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान शाम करीब चार बजे उनके पास फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को NIA का अधिकारी बताया और कहा कि जांच में सामने आया है कि उन्होंने लाल किला ब्लास्ट के आरोपियों को आर्थिक मदद दी है और उनके बैंक खाते का इस्तेमाल आतंकियों को फंड करने में किया गया है। चूंकि यह कॉल 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के कुछ ही दिनों बाद आया था, इसलिए बुजुर्ग बुरी तरह डर गए।