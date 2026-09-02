OBC Creamy Layer: ओबीसी क्रीमी लेयर पर केंद्र सरकार को नहीं मिली राहत, पिछले आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सुप्रीम कोर्ट से 958 सफल उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया को पुराने नियमों के आधार पर जारी रखने की अनुमति मांगी है। सरकार का तर्क है कि इन उम्मीदवारों ने उस समय लागू कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दी थी। वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने केंद्र की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है। उन्होंने शुरुआती स्तर पर ही इस याचिका को लेकर आपत्ति दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने कहा कि याचिका की स्वीकार्यता के मुद्दे पर 17 सितंबर को विस्तार से सुनवाई की जाएगी।