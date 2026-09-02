2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

पीएम मोदी पर सीपीआई की अमरजीत कौर का विवादित बयान, बीजेपी ने कहा- ‘दिमागी नक्सली सोच’

Dimagi Naxal Statement: सीपीआई की अमरजीत कौर के पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान के बाद सियासत गरमा गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार करते हुए इसे 'दिमागी नक्सली सोच' बताया है। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Sep 02, 2026

Pradeep Bhandari, Dimagi Naxal statement

PM मोदी पर CPI नेता अमरजीत कौर का विवादित बयान / फोटो सोर्स-X(@babyranimaurya)

Amarjeet Kaur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर के विवादित बयान से सियासी माहौल गरमा गया है। दिल्ली की एक रैली में दिए गए बयान पर BJP ने तीखा पलटवार करते हुए उन पर ‘दिमागी नक्सली सोच’ रखने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। हालांकि, अमरजीत कौर ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं।

पीएम मोदी के किस बयान पर भड़की अमरजीत कौर?

यह पूरा मामला 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए पीएम मोदी के भाषण से जुड़ा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि नक्सलवाद और माओवाद ने देश के लाखों युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा था कि 'हथियार बंद नक्सलवाद' से भी बड़ा खतरा आज 'दिमागी नक्सलवाद' का है और देश को इससे बचाना बेहद जरूरी है।
इसी टिप्पणी का हवाला देते हुए CPI की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने दिल्ली में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी कम्युनिस्टों और उनके लाल झंडे को देश के लिए खतरा बताते हैं। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को खुली चुनौती देते हुए विवादित टिप्पणी कर डाली।

बीजेपी ने कहा- 'दिमागी नक्सली सोच'

अमरजीत कौर के इस बयान के सामने आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट साझा कर CPI पर निशाना साधा है। भंडारी ने अमरजीत कौर के बयान को 'दिमागी नक्सली सोच' बताते हुए कहा कि इसी तरह की मानसिकता के कारण भारत की जनता ने वामपंथी विचारधारा और CPM/CPI को नकार दिया है। बीजेपी ने मांग की है कि अमरजीत कौर को अपने इस अमर्यादित बयान के लिए तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए।

माफी मांगने से साफ इनकार, 'मैं अपने बयान पर कायम हूं'

राजनीतिक घमासान और बीजेपी के चौतरफा हमले के बावजूद CPI नेता अमरजीत कौर ने अपने रुख पर टिकी हुई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपने बयान के लिए किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगी। अमरजीत कौर ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से यह कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों को खत्म कर दो, तो फिर मैं अपनी बात क्यों नहीं रख सकती? मैं अपने दिए गए बयान पर पूरी तरह कायम हूं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2026 01:52 pm

Published on:

02 Sept 2026 01:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पीएम मोदी पर सीपीआई की अमरजीत कौर का विवादित बयान, बीजेपी ने कहा- ‘दिमागी नक्सली सोच’

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत! अब घर बैठे रजिस्ट्री कराने की तैयारी, जानिए कैसे बदलेगा पूरा सिस्टम

Delhi Property Registry
नई दिल्ली

39 लाख वोटर जुड़े, अब 2.07 करोड़ नाम बाहर! खरगे-राहुल गांधी ने पूछा- कौन सी वोटर लिस्ट सही?

Voter List Revision
राष्ट्रीय

'भारत बनेगा दुनिया का डेटा सेंटर, 200 बिलियन डॉलर निवेश की संभावना', राउंड टेबल के बाद बोले पीयूष गोयल

Piyush Goyal news
राष्ट्रीय

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं रक्षा सेवाओं की पहली नॉन मेडिकल महिला टू-स्टार अधिकारी

Air Vice Marshal Shakti Sharma
राष्ट्रीय

Manusmriti: RSS मुख्यालय के बाहर जलाई मनुस्मृति की प्रतियां, हिरासत में लिए गए कांग्रेस के उदित राज

Delhi Congress Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.