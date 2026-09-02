पीएम मोदी पर सीपीआई की अमरजीत कौर का विवादित बयान, बीजेपी ने कहा- ‘दिमागी नक्सली सोच’

यह पूरा मामला 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए पीएम मोदी के भाषण से जुड़ा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि नक्सलवाद और माओवाद ने देश के लाखों युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा था कि 'हथियार बंद नक्सलवाद' से भी बड़ा खतरा आज 'दिमागी नक्सलवाद' का है और देश को इससे बचाना बेहद जरूरी है।

इसी टिप्पणी का हवाला देते हुए CPI की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने दिल्ली में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी कम्युनिस्टों और उनके लाल झंडे को देश के लिए खतरा बताते हैं। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को खुली चुनौती देते हुए विवादित टिप्पणी कर डाली।