Manusmriti: RSS मुख्यालय के बाहर जलाई मनुस्मृति की प्रतियां, हिरासत में लिए गए कांग्रेस के उदित राज

दरअसल यह प्रदर्शन उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए एक कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम के विरोध में किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उनके कार्यक्रम के बाद उसी जगह पर शुद्धिकरण यज्ञ किया गया। कांग्रेस और उससे जुड़े दलित संगठनों ने इसे खड़गे और दलित समुदाय का अपमान बताया है। इसके बाद हल्द्वानी मामले को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अवाज उठाई तो उनके खिलाफ ही FIR दर्ज हो गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शुद्धिकरण कार्यक्रम करने वालों पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई। जबकि इस घटना के खिलाफ अवाज उठाने पर राहुल गांधी के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया।