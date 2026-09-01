CJP-AAP Bonding: अभिजीत दिपके और केजरीवाल: ये रिश्ता क्या कहलाता है?

गौर करने वाली बात ये है कि CJP के प्रति AAP का समर्थन केवल ट्वीट, रीट्वीट और बयानों तक सीमित नहीं रहा। 28 जुलाई को दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा से मुलाकात की और संसद मार्ग थाने में सत्याम पंडित नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सत्याम पंडित पर दो CJP प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे दो नाबालिग लड़कों से मारपीट का आरोप था। यानी दिल्ली के पूर्व मंत्री खुद CJP के प्रदर्शन से जुड़े मामले को पुलिस तक लेकर गए। बात इतनी नहीं है, CJP का प्रदर्शन खत्म होने के बाद 31 जुलाई को भारद्वाज ने प्रदर्शनकारियों को यह भरोसा भी दिलाया कि अगर उन्हें डराया-धमकाया गया तो AAP उनके साथ खड़ी रहेगी। इसके अलावा, जब CJP की फंडिंग पर सवाल उठे, तो भारद्वाज ने PM CARES फंड और CJP के फंड, दोनों का सार्वजनिक ऑडिट कराने की मांग कर डाली।