BJP-Congress: तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष को पुलिस ने उठाया तो बौखला उठी पार्टी, नितिन नविन ने कांग्रेस को दे दी चेतावनी

रामचंदर राव ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें नलगोंडा जाने से रोका जा रहा है। वे वहां पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उनके अनुसार, प्रशासन ने पहले तो हमले पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब भाजपा नेता पीड़ितों से मिलने निकले तो तुरंत हिरासत में ले लिया गया। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस उन्हें उनके आवास से ही ले गई।