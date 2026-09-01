पंजाब चुनाव में अकाली दल से गठबंधन की अटकलों पर सतीश पूनिया ने लगाया विराम, बोले- भाजपा अकेले सभी सीटों पर लड़ेगी

आम आदमी पार्टी की ओर से भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों पर पूनिया ने कहा कि AAP के पास कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक दिल्ली में सरकार चलाने के बाद पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। पूनिया ने पंजाब में ड्रग्स, भ्रष्टाचार, रेत खनन और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर भी AAP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हताशा में इस तरह के बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन पंजाब में 'डबल इंजन' सरकार के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है।