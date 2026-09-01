शिक्षक भर्ती घोटाले में गई थी नौकरी, अब ममता बनर्जी की भतीजी की मौत, क्या है पूरा मामला?

मृतका ब्रिष्टि मुखर्जी बीरभूम के रामपुरहाट स्थित कुसुम्बा गांव की रहने वाली थीं। उनके पिता निहार मुखर्जी, ममता बनर्जी के मामा के बेटे यानी उनके मातृ पक्ष के रिश्तेदार हैं। इसी के साथ निहार मुखर्जी स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता भी हैं। परिवारजनों का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से एक दिन काम करने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नौकरी जाने के बाद वे डिप्रेशन में चली गई थी।