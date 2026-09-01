सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से EVM वोटों की गिनती में टोटलाइजर मशीन पर विचार करने को कहा, मौजूदा स्थिति पर भी उठाया सवाल

Supreme Court Totalizer Machine EVM: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में दर्ज वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर मशीन के इस्तेमाल करने पर विचार करने को कहा। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से मतदान की गोपनियता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा किसी खास मतदान केंद्र पर कितने वोट पड़े, इसकी पहचान करना भी मुश्किल होगा। इससे चुनाव के बाद मतदाताओं को संभावित धमकी या उत्पीड़न से बचाया जा सकता है।