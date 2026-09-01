Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बताया ‘वोट चोरी आयोग’, बोले- मकसद बस भाजपा की जीत है

राहुल गांधी ने कहा कि अब महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ मतदाताओं को ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। उनके मुताबिक यह राज्य के हर पांचवें मतदाता के बराबर है। उन्होंने अलग-अलग चुनावों और SIR के आंकड़े शेयर करते हुए सवाल उठाया कि 2024 लोकसभा चुनाव में 9.29 करोड़, 2024 विधानसभा चुनाव में 9.7 करोड़ और 2026 SIR में 7.78 करोड़ मतदाताओं की संख्या सामने आई है। राहुल गांधी ने पूछा, 'कौन सी लिस्ट सही थी?'