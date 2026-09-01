GDP Growth: अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा से कहीं बेहतर है भारत की स्थिति, 7.8% विकास दर पर बोले रवि शंकर प्रसाद

रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि इसी अवधि के दौरान कनाडा की विकास दर 1.5 प्रतिशत, जर्मनी की 1 प्रतिशत, ब्रिटेन (UK) की 2.1 प्रतिशत और अमेरिका की लगभग 2 प्रतिशत रही है। इसके अलावा मलेशिया 6 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया 3.7 प्रतिशत की दर से आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि तेल संकट, युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण वैश्विक स्तर पर गंभीर परेशानियां रहीं, लेकिन इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार कायम रखी।