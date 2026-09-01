Abhijit Dipke: ‘आज सही मायने में न्याय मिला’, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मार्च वापसी पर अभिजीत दीपके ने दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी CJP के 5 सितंबर के प्रस्तावित प्रदर्शन को वापस लेने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई 2026 को उन्होंने और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। जेपी नड्डा के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें भरोसा दिया गया था कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और उनके खिलाफ आगे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के साथ भी बातचीत की गई है और सरकार अपना आश्वासन पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।