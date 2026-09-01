7.8% GDP ग्रोथ पर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके का तंज, जर्जर स्कूल के टॉयलेट की तस्वीर शेयर कर PM मोदी पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश के भीतर निराशा में डूबे कुछ लोग चारों ओर झूठ की गूंज फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन तमाम बातों के बावजूद देश ने 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल की है और इस रफ्तार को बनाए रखना होगा।