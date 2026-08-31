राहुल गांधी पर FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने BJP और RSS पर बोला हमला

नई दिल्ली में सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि खड़गे का अपमान हुआ। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खड़गे का अपमान करने का काम नकली गांधी परिवार ने किया है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन करने जाती हैं, तब पीछे खड़गे बैठे हैं। वह दूसरी पंक्ति में बैठे थे और उस समय भी कांग्रेस अध्यक्ष थे। दरवाजा खोलकर वह कह रहे थे कि मुझे अंदर आने दो। अगर यह अपमान नहीं है तो क्या है।