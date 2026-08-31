Brij Bhushan Sharan Singh: ‘उन्होंने मुझे मशहूर कर दिया’, महिला पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान

Brij Bhushan Latest Statement: बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की वजह से वह पूरे देश में मशहूर हुए और हरियाणा में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बृजभूषण सिंह ने यह टिप्पणी पथेड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सचिन तंवर के सम्मान समारोह में की। उन्होंने महिला पहलवानों का जिक्र करते हुए कहा कि अब उन्हें कोई नहीं बुलाता। उन्होंने मुझे मशहूर कर दिया, इसलिए मेरे पास उनसे नाराज होने की कोई वजह नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अगस्त को छह महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था।