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Brij Bhushan Sharan Singh: ‘उन्होंने मुझे मशहूर कर दिया’, महिला पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान

Brij Bhushan Sharan Singh Case: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आरोपों ने उन्हें मशहूर कर दिया। महिला पहलवानों, कोर्ट के फैसले और अपने संघर्ष पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है।
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भारत

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Anurag Animesh

Aug 31, 2026

Brij Bhushan Sharan Singh

बृजभूषण शरण सिंह(फोटो-ANI)

Brij Bhushan Latest Statement: बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की वजह से वह पूरे देश में मशहूर हुए और हरियाणा में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बृजभूषण सिंह ने यह टिप्पणी पथेड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सचिन तंवर के सम्मान समारोह में की। उन्होंने महिला पहलवानों का जिक्र करते हुए कहा कि अब उन्हें कोई नहीं बुलाता। उन्होंने मुझे मशहूर कर दिया, इसलिए मेरे पास उनसे नाराज होने की कोई वजह नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अगस्त को छह महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था।

'उन्होंने मुझे मशहूर कर दिया'

समारोह में बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ अपने विवाद और उसके बाद हुई कानूनी कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले इन पहलवानों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में बुलाया जाता था और उन्हें बड़ी रकम भी मिलती थी। बृजभूषण सिंह ने दावा किया कि अब हालात बदल गए हैं और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहले की तरह निमंत्रण नहीं मिलता। उन्होंने इस पूरे विवाद की तुलना रामायण के एक प्रसंग से भी की। बृजभूषण सिंह ने कैकेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि रामायण में कैकेयी की भूमिका के कारण भगवान राम की पहचान और बड़ी हुई। इसी तरह उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों ने देशभर में उनका नाम पहुंचा दिया।

दिल्ली कोर्ट ने 3 अगस्त को किया था बरी

छह महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर WFI अध्यक्ष रहते हुए यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मामला 2016 से 2019 के बीच कथित तौर पर WFI कार्यालय, उनके आधिकारिक आवास और विदेश यात्राओं के दौरान हुई घटनाओं से जुड़ा था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अगस्त को इस मामले में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया। बाद में सार्वजनिक किए गए अदालत के आदेश में आरोपों को 'झूठा और मनगढ़ंत' बताया गया। अदालत ने यह भी कहा कि दो शिकायतकर्ताओं के अपने बयानों से पलट जाने के कारण अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हुआ।

मैंने जिंदगी में मुश्किल दौर देखे हैं- बृजभूषण सिंह

बृजभूषण सिंह ने अपने भाषण में अपने निजी जीवन के मुश्किल दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पांच भाइयों और एक छोटे बेटे की अंतिम चिताओं को देखा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटते हुए देखा है। बृजभूषण सिंह ने 1996 से जुड़े एक सीबीआई मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध होने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने इस आरोप से इनकार किया।

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Updated on:

31 Aug 2026 05:37 pm

Published on:

31 Aug 2026 05:35 pm

Hindi News / National News / Brij Bhushan Sharan Singh: ‘उन्होंने मुझे मशहूर कर दिया’, महिला पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान

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