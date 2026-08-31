Nepal Flood: नेपाल की तबाही के बीच वायरल हुआ भाई-बहन का वीडियो, पीठ पर नन्ही बहन को उठाए लापता माता-पिता को ढूंढ रहा बच्चा

Nepal Flood Viral Video: नेपाल में बाढ़ से मची तबाही के बीच सामने आ रहे वीडियो लोगों को झकझोर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी नन्ही बहन को पीठ पर उठाकर पहाड़ी इलाके के कच्चे रास्ते से गुजरता नजर आ रहा है। बच्चे के चेहरे और शरीर पर चोट और खरोंच के निशान दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो कई यूजर्स ने शेयर किया है। कई पोस्ट में दावा किया गया कि यह नेपाल में आई बाढ़ के बाद का दृश्य है और बच्चा अपनी बहन को संभालते हुए अपने माता-पिता को तलाश रहा है।