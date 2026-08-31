Bihar Reservation: आरक्षण विवाद पर बोले चिराग पासवान- संवाद से निकलेगा समाधान, किसी का हक छीनकर नहीं मिलेगा न्याय

उन्होंने कहा कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के साथ-साथ पिछड़े और ऊंची जाति के लोगों की चिंताओं को भी मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि न मैं अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ अन्याय होने दूंगा, न पिछड़े वर्ग के साथ और न ही ऊंची जाति के साथ। चिराग ने कहा कि समाज में बिखराव पैदा करने की कोशिश को वह सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा जाति नहीं, बल्कि "जमात" की बात की है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ही उनकी सोच है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूल मंत्र से भी जोड़ा।