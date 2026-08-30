तेज प्रताप यादव ने बिहार के मंत्री पर लगाया युवती से छेड़छाड़ का आरोप, बोले- 25 लाख देकर दबाया केस, वीडियो निकलवा रहे हैं

Tej Pratap Yadav allegation on Sanjay Singh: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार के मंत्री और महुआ से विधायक संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप यादव का दावा है कि मंत्री ने दिल्ली के एक होटल में शराब के नशे में होटल की एक महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद करीब 25 लाख रुपये देकर पूरे मामले को रफा-दफा कराया गया। तेज प्रताप ने कहा कि उनके पास पूरी सच्चाई है और वे घटना का वीडियो फुटेज भी निकलवा रहे हैं। वहीं, मंत्री संजय सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए अपनी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है।