बाग में छिपा था हथियारों का जखीरा! शोपियां में सेना-पुलिस और CRPF का संयुक्त ऑपरेशन; AK-47 से लेकर पिस्तौल भी बरामद

बाग में छिपा था हथियारों का जखीरा! फोटो सोर्स-IANS
Shopian Terror Hideout Busted: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को संयुक्त सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। अधिकारियों के मुताबिक, यह संयुक्त अभियान जिले के नाइकपोरा मेमेंदर इलाके में एक विशेष सूचना के आधार पर चलाया गया था। अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) शामिल थे।
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों की टीम ने बाग वाले इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान एक आतंकी ठिकाने का पता चला और वहां से हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किया गया। बरामद सामान में एक AK-47 राइफल, दो AK-47 मैगजीन, 7.62 एमएम के 60 राउंड, एक पिस्तौल, एक ग्रेनेड और 9 एमएम के छह राउंड शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार, बरामद हथियारों और गोला-बारूद की जांच शुरू कर दी गई है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बरामद हथियार कहां से आए और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था।
दक्षिण कश्मीर के जिलों में हाल के दिनों में सुरक्षाबलों ने कई गहन आतंकवाद विरोधी अभियान और घेराबंदी की कार्रवाई की है। इनमें कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जिले शामिल हैं। इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के बीच सुरक्षाबलों की ओर से अभियान चलाए गए हैं।
कुलगाम जिले के अखल देवसर और गुड्डर के जंगल वाले इलाकों में संयुक्त अभियान चलाए गए। इन अभियानों में हाईटेक निगरानी उपकरणों और विशेष बलों का इस्तेमाल किया गया। गर्मियों की शुरुआत में भी इन इलाकों में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आतंकवादी मारे गए थे।
अनंतनाग जिले के अच्छाबल और कोकरनाग के अहलान गगरमंडु जंगल क्षेत्र में भी खुफिया सूचनाओं के आधार पर अभियान चलाए गए थे। इन अभियानों के दौरान आतंकवादियों की गतिविधियों से जुड़ी सूचना के बाद सुरक्षाबलों ने कार्रवाई की और गोलीबारी एवं मुठभेड़ की स्थिति बनी।
शोपियां जिले में भी आतंकवाद विरोधी तलाशी अभियानों के दौरान लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कई ऑपरेटिव मारे गए हैं। इनमें जाकिर गनई भी शामिल था। इलाके में लंबे समय तक चली कार्रवाई के बाद इन अभियानों को अंजाम दिया गया।
उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने हाल ही में दक्षिण कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा ग्रिड, अभियान की तैयारियों और बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने एवं निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की समीक्षा की।
दक्षिण कश्मीर में संयुक्त नियंत्रण केंद्रों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत किया गया है। सेना, पुलिस और CRPF के बीच तालमेल बढ़ाकर सुरक्षा अभियानों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
इसके अलावा जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में भी बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रामबन, उधमपुर और रियासी शामिल हैं। इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकवादियों की गतिविधियों की खबरों के बाद ये अभियान शुरू किए गए हैं।
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