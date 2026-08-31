बाग में छिपा था हथियारों का जखीरा! शोपियां में सेना-पुलिस और CRPF का संयुक्त ऑपरेशन; AK-47 से लेकर पिस्तौल भी बरामद

Shopian Terror Hideout Busted: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को संयुक्त सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। अधिकारियों के मुताबिक, यह संयुक्त अभियान जिले के नाइकपोरा मेमेंदर इलाके में एक विशेष सूचना के आधार पर चलाया गया था। अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) शामिल थे।