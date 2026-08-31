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पत्नी के साथ भागा दोस्त, बदला लेने के लिए हैक किया सोशल मीडिया अकाउंट, असम CM की हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार

Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी देने के मामले में नागांव के एक युवक को केरल से गिरफ्तार किया गया है।
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गुवाहाटी

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Rakesh Mishra

Aug 31, 2026

Himanta Biswa Sarma

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा। फोटो- आईएएनएस

Assam CM Threat: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने नागांव जिले के एक व्यक्ति को केरल से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने एक अन्य व्यक्ति के सोशल मीडिया खाते में सेंध लगाई और उसी खाते से मुख्यमंत्री की हत्या के बदले दो करोड़ रुपए देने की बात वाला पोस्ट किया। धमकी भरा पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और डिजिटल गतिविधियों के आधार पर आरोपी तक पहुंची।

सोशल मीडिया पर दी धमकी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान नागांव जिले के जुरिया थाना क्षेत्र के ढिंग चापोरी निवासी राशिदुल हक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार हक ने कथित तौर पर जुरिया क्षेत्र के गड़ैमारी निवासी मोबक अली के सोशल मीडिया खाते को हैक किया। इसके बाद इसी खाते से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को जान से मारने की धमकी वाला संदेश पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया पर यह संदेश सामने आने के बाद पुलिस ने सबसे पहले उस खाते की जानकारी जुटाई, जिससे धमकी पोस्ट की गई थी।

केरल से किया गिरफ्तार

जांच में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि खाते का इस्तेमाल किसने किया और पोस्ट के पीछे कौन व्यक्ति है। पुलिस ने खाते से जुड़ी डिजिटल गतिविधियों और उपलब्ध जानकारी की जांच की। इसी जांच के दौरान आरोपी की मौजूदगी केरल में होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने कथित तौर पर अली का सोशल मीडिया खाता बदला लेने के लिए हैक किया था।

निजी विवाद का जिक्र किया

उसने पुलिस के सामने दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे निजी विवाद का जिक्र किया। आरोपी का आरोप है कि अली के उसकी पत्नी के साथ संबंध थे और बाद में उसकी पत्नी के साथ घर से चला गया। हक ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उनके दिव्यांग बच्चे को छोड़कर चली गई और अपने साथ पांच लाख रुपए ले गई। आरोपी के इन आरोपों की पुलिस अलग से जांच कर रही है।

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निजी विवाद वास्तव में किस स्तर तक पहुंचा था और क्या इसी विवाद के चलते सोशल मीडिया खाते को निशाना बनाया गया। पुलिस यह भी पता लगाने में लगी है कि सोशल मीडिया खाते के दुरुपयोग में आरोपी अकेला शामिल था या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी था। जांच अधिकारी आरोपी और खाते के वास्तविक मालिक के बीच हुए संपर्क तथा पुराने विवाद से जुड़े तथ्यों को भी देख रहे हैं।

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Updated on:

31 Aug 2026 05:29 pm

Published on:

31 Aug 2026 05:21 pm

Hindi News / Assam / Guwahati / पत्नी के साथ भागा दोस्त, बदला लेने के लिए हैक किया सोशल मीडिया अकाउंट, असम CM की हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार

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