पत्नी के साथ भागा दोस्त, बदला लेने के लिए हैक किया सोशल मीडिया अकाउंट, असम CM की हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार

Assam CM Threat: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने नागांव जिले के एक व्यक्ति को केरल से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने एक अन्य व्यक्ति के सोशल मीडिया खाते में सेंध लगाई और उसी खाते से मुख्यमंत्री की हत्या के बदले दो करोड़ रुपए देने की बात वाला पोस्ट किया। धमकी भरा पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और डिजिटल गतिविधियों के आधार पर आरोपी तक पहुंची।