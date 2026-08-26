Girlfriend Gift Theft Case: गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए बेटे ने लूटा अपना ही घर! 50 लाख कैश और सोने की चोरी का आरोप

Jorhat Crime News:असम के जोरहाट से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक पर अपने ही माता-पिता के घर से लाखों रुपए और सोने के गहने चोरी करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, चोरी किए गए कुछ गहनों को बेचकर युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसे खर्च किए।