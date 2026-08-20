असम में बाढ़ का पानी घटा तो सामने आई तबाही, 105 की मौत; पीड़ित बोले- ‘हालात सामान्य होने में लगेंगे 20 साल’

हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक, 65 साल की चंद्रावती मांझी बाढ़ के 15 दिन बाद जब अपने गांव बिहुबोर लौटीं, तो उन्हें अपने घर की पहचान करने के लिए पास के एक पक्के निर्माण का सहारा लेना पड़ा। नागालैंड की पहाड़ियों से आए भूस्खलन और कीचड़ के सैलाब ने उनके घर को पूरी तरह दफना दिया था। पत्थर खदान (स्टोन क्रशर) में मजदूरी करने वाली चंद्रावती बताती हैं कि '19 जून को अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और upstream (ऊपरी इलाके) से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। हम समझ गए कि खतरा बड़ा है। हम छोटी नावों के सहारे जैसे-जैसे निकल पाए, लेकिन देखते ही देखते पानी घर में घुस गया। अब मदद और मुआवजे से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कमाने के साधन तलाशना है, क्योंकि राहत सामग्री के भरोसे पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती।'