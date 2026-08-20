20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुवाहाटी

असम में बाढ़ का पानी घटा तो सामने आई तबाही, 105 की मौत; पीड़ित बोले- ‘हालात सामान्य होने में लगेंगे 20 साल’

Assam floods 105 dead: असम के शिवसागर और चराईदेव में विनाशकारी बाढ़ के एक महीने बाद पानी तो घटा, लेकिन 105 लोगों की मौत और भारी तबाही ने पीड़ितों को झकझोर कर रख दिया है। अवैध खनन को इस तबाही की वजह माना जा रहा है।
2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Imran Ansari

Aug 20, 2026

Assam floods 105 dead

असम में बाढ़ का पानी घटा तो सामने आई तबाही, फोटो सोर्स- IANS

Assam man made flood disaster: असम के शिवसागर और चराईदेव जिलों में 19 जुलाई को आई विनाशकारी बाढ़ को एक महीना बीत चुका है। नदियों का पानी अब धीरे-धीरे उतर रहा है, लेकिन प्रभावित परिवारों के लिए यह तबाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब तक इस विनाशकारी बाढ़ में कम से कम 105 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से अकेले शिवसागर जिले में ही 54 मौतें हुई हैं। बिहुबोर, नेपालीखूंटी और नजीरा जैसे इलाकों में जब लोग अपने घरों को लौटे, तो उन्हें अपना बसा-बसाया संसार मिट्टी और मलबे के ढेर में तब्दील मिला।

'20 साल भी कम पड़ेंगे जिंदगी को पटरी पर लाने में'

हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक, 65 साल की चंद्रावती मांझी बाढ़ के 15 दिन बाद जब अपने गांव बिहुबोर लौटीं, तो उन्हें अपने घर की पहचान करने के लिए पास के एक पक्के निर्माण का सहारा लेना पड़ा। नागालैंड की पहाड़ियों से आए भूस्खलन और कीचड़ के सैलाब ने उनके घर को पूरी तरह दफना दिया था। पत्थर खदान (स्टोन क्रशर) में मजदूरी करने वाली चंद्रावती बताती हैं कि '19 जून को अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और upstream (ऊपरी इलाके) से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। हम समझ गए कि खतरा बड़ा है। हम छोटी नावों के सहारे जैसे-जैसे निकल पाए, लेकिन देखते ही देखते पानी घर में घुस गया। अब मदद और मुआवजे से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कमाने के साधन तलाशना है, क्योंकि राहत सामग्री के भरोसे पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती।'

नेपालीखूंटी गांव की प्रमीला मांझी की कहानी भी अलग नहीं है। वे कहती हैं कि हमारे पास लहराती खेती थी, हर घर में गाय-भैंसें थीं। लेकिन महज 4-5 घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। अब पहले जैसी सामान्य जिंदगी में लौटने के लिए 20 साल भी कम पड़ेंगे।'नजीरा के स्थानीय व्यवसायी निर्मल लाहन और सेवानिवृत्त पत्रकार अनिल कुमार गुप्ता के मुताबिक, यह कोई सामान्य मानसूनी बाढ़ नहीं बल्कि 'प्रलय' जैसी त्रासदी थी। नागालैंड की पहाड़ियों में कटाई के काम में इस्तेमाल होने वाला एक भारी-भरकम उत्खनक (Excavator) पानी के तेज बहाव में बहकर मीलों दूर नेपालीखूंटी तक आ गया। इसके अलावा कई हाथी भी पानी में बह गए। वहीं, असम-नागालैंड सीमावर्ती इलाकों में पिछले 25 वर्षों से बालू, पत्थर और कोयले के अनियंत्रित और अवैध खनन को इस तबाही का मुख्य कारण माना जा रहा है।

प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित त्रासदी?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुरुआती बयानों में पड़ोसी राज्य नागालैंड में क्लाउडबर्स्ट (बादल फटने) को इस कीचड़युक्त भीषण बाढ़ की वजह बताया था, जिसे बाद में अत्यधिक बारिश का परिणाम कहा गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Incident

Updated on:

20 Aug 2026 04:31 pm

Published on:

20 Aug 2026 04:30 pm

Hindi News / Assam / Guwahati / असम में बाढ़ का पानी घटा तो सामने आई तबाही, 105 की मौत; पीड़ित बोले- ‘हालात सामान्य होने में लगेंगे 20 साल’

बड़ी खबरें

View All

गुवाहाटी

असम

ट्रेंडिंग

असम सीएम हिमंत सरमा को जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, लाइव प्रसारण के दौरान किया था कमेंट

Himanta Biswa Sarma social media threat
राष्ट्रीय

असम में बाढ़ के बीच प्रभावितों को मिल रही फ्री ‘ब्यूटी सर्विस’

Assam Floods
राष्ट्रीय

असम-अरुणाचल सीमा पर फिर बढ़ा तनाव, झड़प के बाद CM हिमंत ने की शांति की अपील

Assam Arunachal Pradesh border clash
राष्ट्रीय

असम में बाढ़ का कहर जारी, 99 लोगों की मौत; जोरहाट में हालात नियंत्रण में, 1.66 लाख लोग प्रभावित

Assam Flood Latest News
राष्ट्रीय

असम STF की बड़ी कार्रवाई, GST-ITC फर्जीवाड़े में तीन और आरोपी गिरफ्तार

Assam GST fraud ITC scam accused arrested
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.