असम STF की बड़ी कार्रवाई, GST-ITC फर्जीवाड़े में तीन और आरोपी गिरफ्तार

Assam STF GST Fraud Arrests: असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़े GST और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर STF ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है। STF ने कहा कि ये गिरफ्तारियां पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की गईं। इस दौरान आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।