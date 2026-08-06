चरखी दादरी में गैंगवार, कोर्ट पेशी पर जा रहे एसयूवी सवारों पर हमला , 7 लोग घायल

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य नवीन बॉक्सर बताने वाला व्यक्ति हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। वायरल ऑडियो में दावा किया गया है कि यह हमला अनिल फतेहगढ़ी को निशाना बनाकर किया गया था। ऑडियो में यह भी कहा गया है कि इस हमले में अनिल फतेहगढ़ी के दो साथियों की मौत हुई है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस ऑडियो की सत्यता की भी जांच कर रही है।