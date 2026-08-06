7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

चरखी दादरी में गैंगवार, कोर्ट पेशी पर जा रहे एसयूवी सवारों पर हमला , 7 लोग घायल

हरियाणा के चरखी दादरी में गैंगवार की घटना से हड़कंप मच गया। कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। जिसमें 7 लोग घायल हो गए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Aug 06, 2026

Haryana Gang war in Charkhi Dadri

हरियाणा के चरखी दादरी में गैंगवार की बड़ी वारदात

Haryana Gang war:हरियाणा के चरखी दादरी में गुरुवार को गैंगवार की बड़ी वारदात सामने आई। कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे एसयूवी में सवार लोगों पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। हमले में सात लोगों के घायल हुए हैं, जिसमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कोर्ट पेशी के दौरान किया हमला

मिली जानकारी के अनुसार, एसयूवी में सवार लोग किसी मामले में कोर्ट पेशी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तीन हमलावर पैदल पहुंचे और वाहन पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग हमले के दौरान अपने वाहन छोड़कर भाग छूटे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य नवीन बॉक्सर बताने वाला व्यक्ति हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। वायरल ऑडियो में दावा किया गया है कि यह हमला अनिल फतेहगढ़ी को निशाना बनाकर किया गया था। ऑडियो में यह भी कहा गया है कि इस हमले में अनिल फतेहगढ़ी के दो साथियों की मौत हुई है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस ऑडियो की सत्यता की भी जांच कर रही है।

घायलों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही पुलिस

पुलिस के मुताबिक, हमले में घायल हुए एसयूवी सवार लोगों का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि वायरल ऑडियो की भी जांच की जा रही है और उसकी सत्यता की पुष्टि के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।

पुलिस घटना की जांच में जुटी

घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने में जुट गई है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

असम STF की बड़ी कार्रवाई, GST-ITC फर्जीवाड़े में तीन और आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Assam GST fraud ITC scam accused arrested

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

06 Aug 2026 06:21 pm

Published on:

06 Aug 2026 06:11 pm

Hindi News / National News / चरखी दादरी में गैंगवार, कोर्ट पेशी पर जा रहे एसयूवी सवारों पर हमला , 7 लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

RJD में फेरबदल पर रोहिणी आचार्य बोलीं- यह बहुत पहले होना चाहिए था, लालू जी के रास्ते से ही बढ़ सकती है पार्टी

RJD Organisational Reshuffle, Rohini Acharya
पटना

संसद में पीएम नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की बैठक, पंजाब चुनाव से पहले नए सियासी समीकरणों की चर्चा

Prime Minister Narendra Modi and Sukhbir Singh Badal
नई दिल्ली

Shashi Tharoor: ‘सिर्फ विरोध से नहीं चलेगी राजनीति’, कांग्रेस को शशि थरूर की नसीहत, राहुल गांधी के अभियान पर भी उठाए सवाल

Shashi Tharoor news
राष्ट्रीय

'दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है'; E20 पर बोले राहुल गांधी, बताया जनता की जेब पर डकैती

rahul gandhi on e20 fuel
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे जयंत जयपाल सिंह, निष्पक्ष परीक्षाओं की उठाई मांग

Jharkhand Recruitment Protes
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.