चरखी दादरी में गैंगवार, कोर्ट पेशी पर जा रहे एसयूवी सवारों पर हमला , 7 लोग घायल

हरियाणा के चरखी दादरी में गैंगवार की बड़ी वारदात
Haryana Gang war:हरियाणा के चरखी दादरी में गुरुवार को गैंगवार की बड़ी वारदात सामने आई। कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे एसयूवी में सवार लोगों पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। हमले में सात लोगों के घायल हुए हैं, जिसमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, एसयूवी में सवार लोग किसी मामले में कोर्ट पेशी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तीन हमलावर पैदल पहुंचे और वाहन पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग हमले के दौरान अपने वाहन छोड़कर भाग छूटे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।
घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य नवीन बॉक्सर बताने वाला व्यक्ति हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। वायरल ऑडियो में दावा किया गया है कि यह हमला अनिल फतेहगढ़ी को निशाना बनाकर किया गया था। ऑडियो में यह भी कहा गया है कि इस हमले में अनिल फतेहगढ़ी के दो साथियों की मौत हुई है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस ऑडियो की सत्यता की भी जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, हमले में घायल हुए एसयूवी सवार लोगों का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि वायरल ऑडियो की भी जांच की जा रही है और उसकी सत्यता की पुष्टि के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।
घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने में जुट गई है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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