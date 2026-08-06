‘आतंकवादी कहां मिलेंगे? कांग्रेस के दफ्तर में’, राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने लगाये नारे, कांग्रेसी सांसद ने भी पूछ लिया -कितने गिरफ्तार हुए

Rajya Sabha: राज्यसभा और लोकसभा में दोनों हिओ सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बीच राज्यसभा में गुरुवार को उस समय और तीखा हंगामा देखने को मिला, जब बीजेपी सांसद डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे की टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में 'आतंकवादी कहां मिलेंगे… कांग्रेस के दफ्तर में' जैसे नारे लगे। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पलटवार किया और सरकार से सवाल पूछे।