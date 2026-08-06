Congress: सांसद नीरज डांगी को कांग्रेस ने राज्यसभा में बनाया चीफ व्हिप, जानिये कौन हैं ये वरिष्ठ नेता

कांग्रेस ने साल 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्हें देसूरी सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सके। इसके बाद 2008 में रेवदर विधानसभा सीट से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि चुनावी हार के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा और 2009 में उन्हें राजस्थान यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया। बाद में 2014 में वे राजस्थान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के महासचिव बने। वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य भी रहे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हें रेवदर से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।