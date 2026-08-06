NEET प्रदर्शन पर राहुल गांधी के आरोपों को पीयूष गोयल ने किया खारिज, बोले- कोई गलत काम नहीं हुआ

Piyush Goyal Attacks Rahul Gandhi: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को भी सही बताया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को सही तरीके से संभाला गया और इसमे कोई गलत काम नहीं हुआ।