यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, कहा- राजनीतिक बदले का शिकार हुआ

29 सितंबर, 2017 को कोर्ट ने उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए, जिनमें रेप, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाना शामिल था। मई 2021 में, गोवा सेशंस कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को बिना किसी उचित संदेह के साबित करने में विफल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल सबूतों की कमी पर ध्यान दिया और शिकायतकर्ता व तेजपाल के बीच हुए संदेशों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वे इस दावे का समर्थन नहीं करते कि कथित हमले से वह सदमे में थीं। इसके बाद गोवा सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।