‘विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं’, वायरल दावों पर बोले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू

राम मोहन नायडू ने कहा कि विमानन सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैलाने से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। खासकर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के मन में सुरक्षा को लेकर बेवजह चिंता बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है। इसी वजह से विमानन क्षेत्र में लागू होने वाले हर ईंधन, तकनीक और सुरक्षा मानक को सख्त परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर ही मंजूरी दी जाती है।