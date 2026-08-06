झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र बोले, सरकार बेपरवाह- हेमंत सोरेन सीएम पद के लिए योग्य नहीं, मांगा इस्तीफा

प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि अब वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार वे अपने पद के अनुरूप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री बेंगलुरु से लौटे काफी समय हो चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उनका आरोप है कि परीक्षा घोटालों का सीधा संबंध मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से है। ऐसे में मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।