Rahul Gandhi: राहुल गांधी छात्रों के सवालों का देंगे सीधा जवाब, इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए मांगे प्रश्न

Rahul Gandhi Ask Me Anything: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद की पहल करते हुए उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए सवाल पूछने का मौका छात्रों को दिया है। राहुल गांधी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर छात्रों से कहा कि वे उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह जितने संभव होंगे, उतने सवालों के जवाब देंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर भी इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि स्टूडेंट्स, Gen-Z - मैं सुनने के लिए यहां हूं। मुझसे इंस्टाग्राम पर कुछ भी पूछें और मैं जितने सवालों का जवाब दे सकता हूं, दूंगा।