Rahul Gandhi: राहुल गांधी छात्रों के सवालों का देंगे सीधा जवाब, इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए मांगे प्रश्न

राहुल गांधी(फोटो-IANS)
Rahul Gandhi Ask Me Anything: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद की पहल करते हुए उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए सवाल पूछने का मौका छात्रों को दिया है। राहुल गांधी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर छात्रों से कहा कि वे उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह जितने संभव होंगे, उतने सवालों के जवाब देंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर भी इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि स्टूडेंट्स, Gen-Z - मैं सुनने के लिए यहां हूं। मुझसे इंस्टाग्राम पर कुछ भी पूछें और मैं जितने सवालों का जवाब दे सकता हूं, दूंगा।
इससे पहले राहुल गांधी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और सीटों में कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनने के बजाय उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति युवाओं की आवाज दबाने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सवाल पूछने पर लाठीचार्ज, विरोध करने पर मुकदमे और आवाज उठाने पर कठोर कार्रवाई की जाती है।
राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि प्रयागराज जाकर छात्रों से मिलने के उनके कार्यक्रम को प्रशासन ने हर स्तर पर रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज से डरती है और वह किसी भी कीमत पर छात्रों के मुद्दे उठाना जारी रखेंगे।
एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य युवा, निडर, मुखर, देशभक्त है। साथ ही सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री-गृह मंत्री में न संसद आने की हिम्मत है और न ही जवाब देने का दम।
उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी राहुल गांधी की पहल का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी शुरू से ही छात्रों के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट विवाद के बाद देशभर में केंद्र सरकार की कार्यशैली लोगों के सामने आ गई है। उनके अनुसार, सरकार हरसंभव प्रयास कर भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है।
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