Karnataka politics: कर्नाटक मंत्रिमंडल गठन पर विवाद, कांग्रेस विधायक ने ब्लैकमेल के आरोपों को किया खारिज

इस बीच नाराज विधायकों को मनाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने व्यापक स्तर पर बातचीत की। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस महासचिव व प्रदेश मामलों के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने दिनभर कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विजयनगर के विधायक एम कृष्णप्पा और उनके बेटे व गोविंदराजनगर के विधायक प्रिया कृष्णा से उनके आवास पर मुलाकात की। उनके साथ पार्टी सचिव अभिषेक दत्ता, मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान और मंत्री एचसी बालकृष्ण समेत अन्य नेता भी थे। एक दिन पहले भी मंत्री एचसी बालकृष्ण और एन. चेलुवरायस्वामी कृष्णप्पा को मनाने पहुंचे थे।