‘राम नाम की लूट’ पर भड़के सुरजेवाला: बोले- 2021 से सबूत दे रहा हूं, भक्तों के दान में हुआ बड़ा खेल; हरियाणा में BJP पर बोला हमला

सुरजेवाला ने उन भावुक भक्तों का ज़िक्र किया, जिन्होंने मंदिर के लिए दिल खोलकर दान दिया था। उन्होंने दावा किया कि देश के गृह सचिव की माता की ओर से दान किए गए सोने के गहने और सिंधी समाज की तरफ से भेंट की गई करीब 200 चांदी की शिलाओं के हिसाब-किताब में भारी गड़बड़ी है। उनका कहना है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि वृंदावन और केदारनाथ जैसे पवित्र धामों से भी ऐसी ही अनियमितताओं की खबरें आ रही हैं। सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो यह देश की करोड़ों की आस्था का अपमान है और इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।