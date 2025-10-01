अस्थि विसर्जन करने जाते समय ट्रक में घुसी कार, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Haryana Road Accident: हरियाणा के करनाल जिले से दर्दनाक मामला सामने आया है। एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई है। करनाल जिले के फरीदपुर गांव के एक परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई, जो पिता की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार जा रहे थे। हादसा तितावी थाना क्षेत्र के पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर सुबह करीब 6:15 बजे हुआ, जब उनकी अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताया है।