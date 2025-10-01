अस्थि विसर्जन करने जाते समय ट्रक में घुसी कार, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

भीषण सड़क हादसा (File Photo)
Haryana Road Accident: हरियाणा के करनाल जिले से दर्दनाक मामला सामने आया है। एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई है। करनाल जिले के फरीदपुर गांव के एक परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई, जो पिता की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार जा रहे थे। हादसा तितावी थाना क्षेत्र के पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर सुबह करीब 6:15 बजे हुआ, जब उनकी अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताया है।
परिवार के मुखिया महेंद्र जुनेजा (50) की तीन दिन पहले कैंसर से मौत हो गई थी। दुखी परिवार उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार रवाना हुआ था। कार में महेंद्र की पत्नी मोनिका जुनेजा (40), बेटा पीयूष (19), दो बहनें अंजू (45) और मोहिनी (42), जीजा राजेंद्र (48), एक बच्चा हार्दिक (12) और ड्राइवर शिवा (35) सवार थे। तितावी के बघरा बाईपास पर त्रिदेव होटल के पास अनियंत्रित कार खड़े ट्रक में घुस गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कोहरा और तेज रफ्तार हादसे की वजह बने। मौके पर चीख-पुकार मच गई, राहगीरों ने घायलों को बाहर निकाला।
यह हादसा परिवार के लिए दूसरा बड़ा आघात है। महेंद्र की मौत से सदमे में डूबा परिवार अब छह सदस्य खो चुका है। मोनिका, अंजू, मोहिनी, राजेंद्र, हार्दिक और ड्राइवर शिवा की मौके पर ही मौत हो गई। पीयूष को बघरा सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फरीदपुर गांव में मातम पसर गया। रिश्तेदारों का कहना है, पिता की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे थे, रास्ते में ही पूरा परिवार चला गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। एसपी संजीव बालियान ने बताया कि ट्रक ड्राइवर फरार है, मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई।
मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और घायल के इलाज का निर्देश दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी परिवार को 5-5 लाख रुपये सहायता की घोषणा की। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर कोहरे के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर लाइटिंग और साइनेज की मांग की।
