राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चोरों पर कार्रवाई के लिए वाराणसी में बजरंगबली को भेजा गया खत, NEP नेता ने लगाई गुहार

वाराणसी में बजरंगबली के मंदिर में एनईपी नेता शशि प्रताप सिंह ने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर बजरंगबली से गुहार लगाई है। हनुमान मंदिर पहुंचे शशि प्रताप सिंह ने हनुमान जी को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने उनके आराध्य देव भगवान श्री राम से जुड़े मामले में दखल देने की मांग की है। शशि प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें अब पुलिस और एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। वह चाहते हैं कि बजरंगबली स्वयं इस मामले की जांच करें।