20 महीने में पैसा डबल! एक करोड़ के गबन का दावा, वाराणसी में दिल्ली-हरियाणा के निवेशकों के हंगामे के बाद पहुंची पुलिस

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि 2020 में उन्होंने Medallion Jewellers Pvt. Ltd. के नाम से रजिस्टर्ड एक कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से लोगों द्वारा निवेश कराया गया। आरोप है कि कंपनी ने 10 से 20 महीने के भीतर निवेश की गई राशि को दुगना करने की बात कही। इसके साथ ही सोना देने और विदेश यात्रा जैसे आकर्षक ऑफर देकर कंपनी के खाते में पैसा जमा कराए। निवेशकों ने आरोप लगाया है कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था और समय पर भुगतान किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। आरोप है कि कंपनी अब निवेशकों का पैसा वापस नहीं दे रही है और ना ही सोना और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं। निवेशकों ने दावा किया है कि कंपनी लगातार अपनी योजनाओं और वेबसाइट में बदलाव करके नए लोगों को जोड़ती रही। वहीं, आरोप है कि यह पूरा नेटवर्क एक चेन सिस्टम के जरिए संचालित किया गया, जिसमें पुराने निवेशकों के जरिए नए निवेशकों को जोड़ा जाता था। आरोप है कि देशभर में हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई कंपनी की योजना में लगा चुके हैं।