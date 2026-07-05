‘समाजवादी पार्टी के राज में चली थी राम भक्तों पर गोलियां’, डिप्टी CM मौर्य बोले- अखिलेश यादव राम मंदिर पर भ्रम फैलाना बंद करें

Ram Mandir Donation Dispute Row Ayodhya:उत्तर प्रदेशके उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े पूरे मामले की सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दोनों स्तरों पर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर रहे हैं। ऐसे में तथ्यों को नजरअंदाज कर भ्रम फैलाना केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है।