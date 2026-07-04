CM Yogi Big Decision: ‘कैशलेस इलाज की सुविधा और ₹1 करोड़ का बीमा कवर’, UP में शिक्षकों-कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

प्रस्ताव के अनुसार, जिन स्थायी कार्मिकों का मासिक वेतन 10 हजार रुपए से अधिक है, उन्हें 10 लाख रुपए का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपए का स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर और 1.60 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए भी एड-ऑन कवर उपलब्ध होगा, जिससे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।