UP के किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, BPL वालों को बिल में सब्सिडी; CM योगी का बड़ा फैसला

आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 3,41,95,455 घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। कुल घरेलू उपभोक्ताओं में से 1,78,91,784 शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लाइफ लाइन उपभोक्ता (1 किलोवाट भार और प्रति माह 100 यूनिट से कम खर्च वाले कनेक्शन) हैं। सरकार ने इन्हें 6.75 रुपए प्रति यूनिट वाली बिजली मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट में उपलब्ध कराने के लिए प्रति यूनिट 3.75 रुपए (55.55 प्रतिशत) सब्सिडी दी है। गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकारी खजाने से कुल 2833 करोड़ रुपए पावर कारपोरेशन को दिए गए हैं।