आयुष्मान योजना में चल रहा था फर्जीवाड़ा, OPD मरीजों को भर्ती दिखाया; यूपी में 866 अस्पतालों पर कार्रवाई

Ayushman Bharat Scheme:उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत इलाज के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने डेटा एनालिटिक्स के आधार पर इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि तमाम अस्पताल OPD में दिखाने वाले सामान्य मरीजों को भी फर्जी तरीके से भर्ती दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर साल 2020 से लेकर 2026 तक कुल 866 अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इन अस्पतालों पर मरीजों के साथ धोखाधड़ी और नियमों की अनदेखी का गंभीर आरोप है।