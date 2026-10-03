‘जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे दंगा कराने का लाइसेंस बन चुके’, इंडिया अलायंस का साथ देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान जानिए

जून 2026 में स्वामी प्रसाद मौर्य के भगवान राम और हनुमान को लेकर दिए गए बयान ने भी विवाद खड़ा किया। उन्होंने कहा था कि भगवान राम और हनुमान दोनों धरती पर पैदा हुए थे और जो धरती पर पैदा हुआ है, वह धरती पर ही रहेगा। उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के आकार का जिक्र करते हुए हनुमान जी के सूर्य को निगलने की कथा पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है और धरती पर पैदा होने वाला एक छोटा सा बंदर सूर्य को कैसे निगल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस संदर्भ में तथागत बुद्ध के संदेश का जिक्र करते हुए कहा था कि पहले जानो, फिर मानो। उन्होंने बिना सवाल किए हर बात मानने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाया था।