राज्यसभा चुनाव से पहले Gen-Z पर नजर: MLC में 11 सीटों की लड़ाई, निशाने पर नई सियासी पीढ़ी

भाजपा ने सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने पांच सीटों पर मौजूदा सदस्यों को फिर मौका दिया है और छह सीटों पर नए या अन्य सामाजिक-संगठनात्मक आधार वाले चेहरों को उतारा है।

स्नातक सीटों पर लखनऊ-सीतापुर से अवनीश कुमार सिंह, वाराणसी से केदारनाथ सिंह, आगरा से मानवेंद्र प्रताप सिंह, मेरठ-सहारनपुर से दिनेश गोयल और इलाहाबाद-झांसी से अशोक कुमार राठौर प्रत्याशी हैं।

शिक्षक सीटों पर लखनऊ से उमेश द्विवेदी, वाराणसी से डॉ. प्रमोद मिश्रा, आगरा से हरिकिशोर तिवारी, मेरठ से श्रीचंद शर्मा, बरेली-मुरादाबाद से हरिसिंह ढिल्लों और गोरखपुर-फैजाबाद से ध्रुव त्रिपाठी मैदान में हैं।

भाजपा की सूची में मौजूदा सदस्यों को दोहराने के साथ ऐसे चेहरों को भी जगह मिली है जिनका संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पहले से राजनीतिक या पेशेवर नेटवर्क है। चुनाव से पहले पार्टी स्तर पर इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ जोड़कर संगठनात्मक गतिविधियां भी बढ़ाई गई हैं।