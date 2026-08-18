‘बृजभूषण को इतनी अहमियत मत दो’, छलका कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का दर्द, बोलींं- जरूर मिलेगी सजा

कांग्रेस विधायक ने कहा कि 20 साल तक कुश्ती में समर्पण करने वाले खिलाड़ी बेवजह सड़कों पर नहीं बैठते। क्या आपको लगता है कि जिन्होंने 20 साल कुश्ती को समर्पित किए, वे मामूली मुद्दों पर सड़कों पर बैठ जाएंगे? हम उनके जैसे ठग या गुंडे नहीं हैं जिन्हें राजनीति में आने के लिए ऐसी चालें चलनी पड़ें। हमारी साख खुद बोलती है। मैं कहूंगी कि उन्हें ज्यादा महत्व न दें। मुझे ऐसे नीच व्यक्ति के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं। वे जो मंत्र जपें, उनकी पार्टी जैसे चाहे समर्थन दे। आज हमारा मकसद देश को दिखाना है कि इस पार्टी में किस किस्म के लोग भरे हैं और सत्ता-अधिकार का इस्तेमाल ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए कैसे होता है।