‘बृजभूषण को इतनी अहमियत मत दो’, छलका कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का दर्द, बोलींं- जरूर मिलेगी सजा

बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट (फाइल फोटो)
Vinesh Phogat Statement On Brij Bhushan Sharan Singh: कांग्रेस विधायक और पूर्व कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने मंगलवार को गोंडा के कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बृजभूषण लंबे समय से भाजपा सांसद रहे हैं और उन्होंने भारी संपत्ति जमा की है। आम लोगों को इतनी धन-संपत्ति नहीं मिलती और न ही उनके घर ईडी या सीबीआई पहुंचती है, क्योंकि वे भाजपा नेता हैं और उन्हें केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का समर्थन हासिल है।
विनेश फोगाट ने कहा कि वे इतने वर्षों से बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने इतनी संपत्ति जमा कर ली है… हम और आप आम लोग हैं। हमें इतना पैसा नहीं मिलता, न ही ईडी या सीबीआई उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बीजेपी नेता हैं और उन्हें केंद्र सरकार तथा यूपी की राज्य सरकार का समर्थन है। उनके पास भारी समर्थन है। फिर भी हम बिना हथियारों के उनके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और पूरी ताकत से चुनौती दे रहे हैं। लड़कियों पर किए गए अत्याचारों के लिए उन्हें जल्द या देर से जरूर सजा मिलेगी।
कांग्रेस विधायक ने कहा कि 20 साल तक कुश्ती में समर्पण करने वाले खिलाड़ी बेवजह सड़कों पर नहीं बैठते। क्या आपको लगता है कि जिन्होंने 20 साल कुश्ती को समर्पित किए, वे मामूली मुद्दों पर सड़कों पर बैठ जाएंगे? हम उनके जैसे ठग या गुंडे नहीं हैं जिन्हें राजनीति में आने के लिए ऐसी चालें चलनी पड़ें। हमारी साख खुद बोलती है। मैं कहूंगी कि उन्हें ज्यादा महत्व न दें। मुझे ऐसे नीच व्यक्ति के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं। वे जो मंत्र जपें, उनकी पार्टी जैसे चाहे समर्थन दे। आज हमारा मकसद देश को दिखाना है कि इस पार्टी में किस किस्म के लोग भरे हैं और सत्ता-अधिकार का इस्तेमाल ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए कैसे होता है।
विनेश फोगाट का यह बयान बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े विवादों के बीच आया है। पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था। विनेश ने स्पष्ट किया कि वे बिना किसी हथियार के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्ता के संरक्षण के बावजूद बृजभूषण को सजा मिलनी चाहिए।
उन्होंने जोर दिया कि पहलवानों का आंदोलन तुच्छ मुद्दों पर नहीं था, बल्कि लंबे संघर्ष और साख का नतीजा था। विनेश ने कहा कि उन्हें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। उनका लक्ष्य पार्टी में मौजूद ऐसे तत्वों और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करना है।
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